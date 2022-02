news, local-news,

The Times photographer Jesse Ehlers captured all the action at the tennis and cricket on Saturday.

/images/transform/v1/crop/frm/rFKAHiNcY6AHhPSm9eKeMp/0ba53a05-9c13-45b5-ad1e-b07ae35588eb.jpg/r0_176_2467_1570_w1200_h678_fmax.jpg