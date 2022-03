sport, local-sport,

The Times photographer Jesse Ehlers was busy on the weekend taking action photos at the tennis, cricket and the annual triathlon.

/images/transform/v1/crop/frm/rFKAHiNcY6AHhPSm9eKeMp/ae03d384-5093-4563-bcde-6c4d036409e8.jpg/r1_108_3042_1826_w1200_h678_fmax.jpg