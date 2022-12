How much do you know about the Fleurieu?

1894 2. HMAS Hobart 3. Urimbirra Wildlife Park 4. Cockle Train 5. Deep Creek National Park 6. Ramindjeri and Ngarrindjeri people 7. John Jervis, the First Lord of the British Admiralty 8. Southern Right and Humpback Whales 9. Captain Charles Sturt 10. 2001 11. Cape Jervis 12. Rosetta Head 13. 1936 14. Warland Reserve, Victor Harbor 15. Lady Bay 16. Nicholas Baudin 17. 1838 18. 1950s 19. Mount Compass 20. Little Penguins 21. Normanville, named after Robert Norman. 22. 1936 23. Port Elliot 24. Newland Head Conservation Park 25. d'Arenberg Cube 26. 1940 27. One at Rosetta Head ("the Bluff") and the other near the point opposite Granite Island 28. Currency Creek 29. Pullen Island 30. Coral Street Art Space 31. Lake Alexandrina and Lake Albert 32. Sugars Beach 33. A willow tree which he planted 34. Dating back 500 million years 35. Normanville 36. Prince Charles (now King Charles III) and Princess Diana 37. Hindmarsh and Inman Rivers 38. Yankalilla 39. Currency Creek Eucalyptus Arboretum 40. Basham Beach